Domenica decisiva per Gela FC e Melfa’s Basket

Dopo 12 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, il Gela C5 con 38 punti occupa la terza posizione nella classifica del campionato di serie C2. Oggi pomeriggio alle 16, il quintetto di mister Fecondo ospiterà tra le mura del PalaLivatino l’Al Qattà Sporting Club, settimo del girone G con 22 punti. Domani, invece, appuntamento molto importante per il Melfa’s Basket che finalmente potrà disputare il suo primo match dei quarti di playoff del campionato di Serie C Gold, precedentemente previsto per domenica scorsa. Presso il PalaMili, i biancorossi di coach Bernardo, settimi in classifica, affronteranno il Basket School Messina alle 19.30.