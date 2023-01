“Emanuele Caiola non risulta tesserato”, stravolta la Serie C Gold

Gara persa a tavolino e situazione degenerata. La società di Piazza Armerina, in caso di ricorso delle avversarie, tra cui il Melfa’s Gela Basket, rischierebbe seriamente di vedere la propria stagione compromessa. La squadra si trova infatti al primo posto in classifica, con 13 vittorie ed appena 2 sconfitte, che potrebbero diventare di più con i ricorsi delle altre società. L’atleta, da noi interpellato, ha preferito non rilasciare interviste finché non si farà chiarezza sulla vicenda.