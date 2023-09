Emergenza finanziaria, verifiche anche sugli equilibri: circolare Regione su scadenza bilancio

Gela. A Palazzo di Città, quella di oggi, è stata l’ennesima giornata di passione, almeno a livello finanziario. Ci sono tappe forzate per il rendiconto 2022 (in attesa del parere dei revisori sui riaccertamenti) e per il piano di riequilibrio. L’ennesimo fronte che si è aperto è quello degli equilibri di bilancio, non raggiunti al 10 agosto. Un punto che va approfondito e l’amministrazione comunale cercherà di avere una situazione aggiornata, entro i prossimi giorni. Un dirigente al bilancio a tempo non è la spinta migliore e i revisori dei conti tengono la barra dritta, impartendo una linea assai rigida su ogni atto che possa incidere in vista del piano di riequilibrio e non solo. A Palermo, intanto, gli uffici dell’assessorato regionale delle autonomie locali, retto dall’esponente del governo Schifani, Andrea Messina, battono la via della consuetudine e hanno rilasciato una circolare, indirizzata a tutti i Comuni dell’isola. Bisogna infatti chiudere l’iter dei bilanci di previsione, a seguito peraltro di scadenze costantemente prorogate.