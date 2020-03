Emergenza Coronavirus, “Una Buona idea”: “Momento difficile Eni sostenga il nostro ospedale”

Gela. “Bisogna rimanere a casa e rispettare le restrizioni del governo”. L’invito, l’ennesimo, arriva dal gruppo di “Una Buona Idea”, che ribadisce la delicatezza del momento che sta vivendo la città. “Bisogna limitarsi oggi per essere liberi domani di vivere normalmente – dicono – sentiamo il dovere di ringraziare tutti coloro che sono in prima linea a combattere questa battaglia, i medici, gli infermieri, le forze dell’ordine, gli operatori sanitari e volontari, ma anche tutti quelli che ogni giorno con un alto senso del dovere si recano a lavoro per dare respiro alla collettività. In questo momento dobbiamo dimostrare grande senso di responsabilità, ma soprattutto per rispetto di queste persone noi dobbiamo fare una sola cosa, restare a casa”. “Una Buona Idea”, che fa riferimento al vicesindaco Terenziano Di Stefano e in consiglio è rappresentato da Davide Sincero e Rosario Faraci, ritorna anche su quanto dichiarato solo qualche giorno fa dal sindaco Lucio Greco.