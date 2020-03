Emergenza Covid-19, ecco il bando di reclutamento dei medici in tutta l’isola

Gela. Per gestire l’emergenza da Covid-19 sono stati sbloccati i reclutamenti di medici. Il policlinico di Messina è stato individuato per effettuare un reclutamento di medici per tutta la Regione. Sono numerose le discipline richieste ma in particolare urgono le seguenti discipline – anestesia e rianimazione, igiene, epidemiologia e sanità’ pubblica, malattie dell’apparato respiratorio, malattie infettive, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, medicina interna, microbiologia e virologia.