Emergenza Covid, Giudice: “Non verrà sospeso il conferimento dei rifiuti dei positivi”

Palermo. E’ stata sfiorata l’emergenza per i rifiuti sanitari da abitazioni di soggetti positivi al Covid. Con un’ordinanza, la Regione chiede infatti ai gestori delle discariche di non sospendere, per come stavano procedendo a fare, i conferimenti di questi rifiuti “onde evitare l’insorgere di ulteriori emergenze di natura igienico-sanitaria”. A lanciare l’allarme sono state la funzione pubblica e la Cgil Sicilia ai quali si sono rivolti i lavoratori delle ditte di trasporto a rischio di licenziamento. “E’ un caso – dicono Gaetano Agliozzo, segretario generale della Fp Cgil e Ignazio Giudice, segretario regionale Cgil – in cui la tutela del lavoro si intreccia con la tutela della salute pubblica. Per questo abbiamo ritenuto di chiedere l’intervento della Regione – aggiungono – per evitare i licenziamenti e che si creasse un ulteriore problema sanitario legato al Covid”.