Emergenza Covid, Pellegrino attacca: “Greco e Asp totalmente inadeguati”

Gela. L’aumento costante dei contagi da Covid in città e la conseguenza estrema della zona rossa, che scatterà da domani, altro non sono che gli effetti di condotte “dolose”. Il consigliere comunale Gabriele Pellegrino mette da parte il clima di “pace politica”, che spesso si è accompagnato all’emergenza sanitaria, e chiama alle loro responsabilità sia il sindaco Lucio Greco che i vertici di Asp. Per Pellegrino, quanto sta accadendo in città è il risultato di interventi di prevenzione che non si sono mai concretizzati, ma anche di scelte sbagliate, come mantenere aperte le scuole. Anche i controlli latitano e la situazione generale è sfuggita di mano. “C’è una profonda verità che questo tempo ci ha svelato, Asp e il primo cittadino hanno trattato il tema dei contagi procrastinandone l’emergenza di volta in volta. Questo tempo ci spiega le inadeguatezze di Asp e del sindaco che, simbioticamente, ognuno mettendo in campo la propria inadeguatezza, sono specchio una dell’altra. Dispiace rilevare – dice Pellegrino – che a pagarne il prezzo sia un’intera città con contagi in aumento e un sistema Asp già compromesso, per natura, nella sua capacità organizzativa. Dispiace notare inoltre che il sindaco, benché si fregi di essere ad ogni piè sospinto il garante della salute dei cittadini, di fatto si comporti come un garante parziale non prendendo l’unica decisione che occorrerebbe assumere, disporre la chiusura delle scuole. È nelle scuole, ora, che il virus circola senza controllo con più di quaranta classi in quarantena e sono quelle stesse scuole che il sindaco, in modo sconsiderato, lascia che restino aperte, a tutto danno della salute che lui si fregia di tutelare. A questo si aggiungano i controlli fantasma da lui sempre sbandierati, ma mai visti in città se non per riempire le sue sterili dichiarazioni. Mentiva sapendo di mentire”. Il consigliere di opposizione non dimentica neanche le dure parole dei mesi scorsi del sindaco Greco, che denunciò condotte non in linea con le misure restrittive, puntando il dito verso le famiglie, anche degli stessi alunni.