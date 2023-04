Emergenza loculi, affidati lavori per nuovi prefabbricati: c’è urgenza di intervenire

Gela. Poco meno di 150 mila euro per cercare di attenuare la nuova emergenza loculi a Farello. È stato approvato il progetto esecutivo per la fornitura di ulteriori loculi prefabbricati. Dal settore lavori pubblici è stato definito l’iter. Si prevede la realizzazione dei prefabbricati, affidata alla società favarese “Cargroup srl”, anche “in ampliamento e su edifici esistenti”. Si è proceduto con affidamento diretto, come certificato dal rup Massimo Collodoro. Ormai da settimane, si stanno sommando le bare che non trovano più collocazione. È ancora in essere il progetto complessivo da 840 nuovi loculi e nuovamente non si esclude la strada dell’ampliamento del cimitero.