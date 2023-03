Emergenza sicurezza, Emmanuello: “Intervenga prefetto per contrasto più incisivo”

Gela. Un intervento del prefetto che disponga un monitoraggio a tappeto del territorio cittadino. L’aggressione subita dall’imprenditore Nunzio Di Pietro sta facendo montare più reazioni, soprattutto politiche. Uno dei dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia, Rosario Emmanuello, torna sul tema. “Non è tollerabile che in questa città vengano perpetrati atti di violenza come quello posto in essere nei confronti di Nunzio Di Pietro che ha tutta la solidarietà del nostro partito – dice Emmanuello – è veramente desolante constatare che la situazione dell’ordine pubblico in città sia sfuggita di mano già da tempo e che, evidentemente, le misure di contrasto a questi fenomeni non hanno sortito e non sortiscono gli effetti sperati. Siamo di fronte ad una situazione che crea allarme sociale sia nei cittadini, che si sentono inermi di fronte al rischio di subire le conseguenze di fatti delittuosi, sia tra gli imprenditori, come il signor Di Pietro, che avvertono in modo sempre più pregnante la mancanza di sicurezza come elemento disincentivante per i propri investimenti”.