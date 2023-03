Via Cardillo, da ottobre problemi con la fornitura d’acqua

In via Cardillo non ci sono perdite d’acqua o falle evidenti, per questo motivo i residenti non riescono a spiegarsi come siano gli unici costretti a ricorrere alle autobotti mentre il resto degli abitanti del quartiere non sembrano riscontrare lo stesso problema.

I residenti chiamano gli uffici di Caltacqua praticamente ogni giorno ma da ottobre ricevono sempre la stessa risposta. Solo una volta degli operatori hanno controllato i contatori esterni dell’acqua di alcune residenze senza però riuscire a dare una risposta ai cittadini che sono ormai giunti allo stremo.