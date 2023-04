“Emergenze in secondo piano per sfiducia”, Greco: “Qualcuno ne approfitta per tornare sulla scena”

Gela. La corsa alla sfiducia sta facendo passare in secondo piano “le vere emergenze della città”. Il sindaco Lucio Greco, ancora una volta, con i tempi stretti della crisi finanziaria che si fanno sentire, traccia un quadro affatto favorevole alla città. “Un risultato, coloro che hanno firmato la mozione di sfiducia, l’hanno sicuramente ottenuto, far passare in secondo piano le vere emergenze che la città si trova ad affrontare. C’è la situazione finanziaria che, nonostante gli enormi sforzi da parte di tutta l’amministrazione e del nuovo segretario comunale, deve ancora superare qualche ostacolo dovuto alla estrema rigidità del collegio dei revisori. Situazione questa – dice – che richiederebbe una maggiore partecipazione di tutte le forze politiche”. L’avvocato si sofferma inoltre su una “grave crisi morale che emerge dalla relazione della Direzione investigativa antimafia quando tratteggia alcune vicende che toccano da vicino soggetti non estranei alla vita politica”, spiega. Il sindaco ritorna su un tema che aveva già posto lo scorso anno, anche prima di essere sentito in audizione dalla commissione nazionale antimafia. “A tutto questo – dice inoltre – bisogna aggiungere che il continuo logoramento da parte di chi vuole delegittimare l’amministrazione, agisce da freno su tutte le attività che abbiamo in cantiere e che possono costituire un’occasione di ripresa per la nostra città”.