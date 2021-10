Emmanuello (Fdi): “Questa giunta litiga su tutto ma non risolve i problemi”

Gela. Confusione politica, settore Ambiente senza un assessore da un anno e mezzo, assessori con la valigia in mano. Tutto questo a metà sindacatura. A bocciare la giunta Greco è Rosario Emmanuello, dirigente di Fratelli d’Italia. “Pare scontato che sul piano politico – scrive Emmanuello – il Sindaco abbia enormi difficoltà a gestire la propria maggioranza, prenda le proprie decisioni e poi cominci a concentrarsi sui problemi della città. Una maggioranza nata sotto il segno del civismo, che non appena raggiunta l’agognata poltrona non ha perso tempo a indossare nuovamente la casacca di partito, un tempo celate da simboli e nomi sfoggiati per l’occasione, per rivendicare il proprio contributo e legittimare il proprio consenso. In tutto questo marasma politico, la città ed i suoi cittadini si trovano prigionieri dell’incapacità amministrativa di questa giunta; basti ricordare che da più di un anno il Sindaco si ritrova a trattenere per sé una delega importante e complessa come quella dell’Ambiente e Rifiuti, riconsegnatagli dal PD, con scarsi risultati, e sin da subito rivendicata a gran voce da Forza Italia fino al punto di arrivare a duellare con altri membri della maggioranza stessa”.

“Se quanto già accaduto non bastasse, a sottolineare il clima di confusione politica, da quasi un mese, si sono aggiunte le dimissioni inviate (almeno a mezzo stampa) dell’Assessore Malluzzo, a cui, a noi comuni mortali, non è dato sapere se siano state accettate o meno dal primo cittadino. Questa giunta di tutto parla, o meglio litiga, tranne di trovare soluzioni ai problemi della città, come se questi ultimi fossero irrilevanti o di poco conto”.