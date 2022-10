Energia, Meloni a Scholz “Urgenti misure concrete per ridurre i prezzi”

ROMA (ITALPRESS) – Conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere della Repubblica Federale di Germania Olaf Scholz. “Entrambi hanno posto l’accento sulla forte partnership tra Italia e Germania – si legge in una nota di Palazzo Chigi -. Al centro del colloquio la guerra in Ucraina. Meloni ha ricordato l’impegno dell’Italia nel sostegno a Kiev sul fronte politico, militare, economico e umanitario e consapevole di come la ricostruzione dell’Ucraina rappresenti un aspetto cruciale. Meloni e Scholz hanno poi affrontato il dossier energetico, alla luce delle conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo”. Il presidente Meloni ha ribadito “l’importanza dei passi avanti compiuti a livello europeo e ha ribadito l’urgenza di arrivare, quanto prima, a misure concrete per ridurre i prezzi dell’energia”. Nel corso della conversazione Meloni e Scholz hanno, infine, affrontato i dossier relativi alla gestione europea dei flussi migratori e il tema della crescita economica.- foto Agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).