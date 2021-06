Eni award 2020, un gelese nello studio di economia circolare premiato da Mattarella

Gela. C’è anche il gelese Orazio Lo Chiano tra i vincitori dell’Eni Award del 2020, il prestigioso riconoscimento che è divenuto negli anni un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell’energia e dell’ambiente.

Il prossimo 14 ottobre riceverà il riconoscimento al Quirinale, direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assieme a Filomena Castaldo e Alessandro Riva. Verrà premiato nella sezione Riconoscimento all’Innovazione Eni, che elegge i progetti più rivoluzionari sviluppati da ricercatori ed esperti tecnici del colosso energetico del cane a sei zampe, per la soluzione tecnologica della bio-fissazione della CO2 ultra-intensificata, basata sulla bio-fissazione dell’anidride carbonica da parte di microalghe, in foto-bioreattori illuminati con una luce artificiale adatta alla loro fotosintesi. Un progetto che rilancia l’economia circolare attraverso la trasformazione di un prodotto di scarto per la realizzazione di bio masse.

“In genere, ricevere un premio fa sempre piacere – spiega Orazio Lo Chiano – L’importanza di questo riconoscimento è che arriva da una commissione scientifica di alto livello. Ha suscitato in me e in tutto il team una sensazione unica. Non ti capita tutti i giorni di recarti al Quirinale per ricevere un premio alla presenza del Presidente della Repubblica – aggiunge – E’ un risultato che appaga i sacrifici fatti lontano dalla famiglia. Il premio arriva grazie a un lavoro di squadra, una grande squadra, quella di Ricerca e sviluppo che si avvale anche di competenze prestigiose, come università e start-up italiane”.