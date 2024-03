“Ennesimo atto contro l’avvocatura”, Consiglio con Castellana: “Azione vile”

Gela. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in rappresentanza di tutto il foro locale, si stringe intorno al legale Francesco Castellana, nella notte destinatario di un attentato incendiario. La sua auto, parcheggiata in via Recanati, è stata incendiata. Il presidente dell’ordine, l’avvocato Mariella Giordano, parla di “gesto vile”. Il Consiglio si è riunito in seduta straordinaria. “Manifestiamo viva preoccupazione per l’ennesimo attacco ancora una volta perpetrato a danno dell’avvocatura, quotidianamente impegnata nel delicato e difficilissimo esercizio della giurisdizione”, spiega ancora il presidente in una nota.