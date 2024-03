“Non si tornerà ai tempi bui”, Incardona: “Massima solidarietà a Castellana”

Gela. “Non si torni ai tempi bui”. L’assessore Salvatore Incardona condanna l’azione di fuoco che ha distrutto l’auto dell’avvocato Francesco Castellana, attivista M5s e candidato alle comunali di giugno. “I continui attacchi alle istituzioni e ai rappresentanti della politica cittadina, confermano la volontà di indebolire chi ogni giorno lavora con serietà e abnegazione per dare alla città un volto sempre migliore. Ma non cederemo a nessun vile attacco – dice Incardona – né tantomeno arretreremo dal lavoro che la politica porta avanti giornalmente. A Francesco Castellana, persona seria e perbene, va la mia solidarietà e lo invito sempre a tenere la barra dritta, così come tutti i rappresentanti delle istituzioni fanno per respingere questi scriteriati tentativi di indebolire la politica locale”.