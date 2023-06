“Equilibri di bilancio ancora a repentaglio”, revisori: “Senza atti finanziari stop a spese”

Per un riequilibrio da mettere in atto nel corso del tempo bisognerà subito procedere all’approvazione del rendiconto 2022 e del prossimo bilancio 2023-2025. Allo stato, i revisori indicano lo stop “a porre in essere qualsivoglia operazione di spesa” se non dopo aver approvato gli atti finanziari. L’unica eccezione è per le spese obbligatorie. Le conclusioni rimangono assolutamente allarmanti per un ente comunale che lo scorso anno, in pochi mesi, è passato da una situazione finanziaria sempre indicata come favorevole ad una vera e propria emergenza. Un contesto economico che il sindaco Lucio Greco, prossimo al rientro, e la giunta, dovranno cercare di raddrizzare, almeno gettando le basi di un riequilibrio che sarà soprattutto la prossima amministrazione a dover orientare.