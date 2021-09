“Esclusi da incontro con Razza”, Trainito: “Greco preferisce chi non l’ha sostenuto”

Gela. “Ancora una volta esclusi, nonostante l’incessante impegno profuso per individuare soluzioni ai tanti problemi della sanità locale e per tentare di individuare misure di contenimento del contagio Covid in città”. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito spiega di essere piuttosto amareggiato dal fatto di non aver avuto alcun invito per partecipare all’incontro con l’assessore regionale Ruggero Razza, che è stato all’hub del PalaCossiga per fare il punto della situazione sulle vaccinazioni. Trainito si sarebbe atteso un gesto di apertura dal sindaco Lucio Greco. “Ancora una volta la commissione sanità, come in tante altre occasioni, è stata esclusa non avendo ricevuto un invito – dice – avrebbe sicuramente dato il proprio contributo suggerendo e mettendo in luce tutti i problemi dell’ospedale, che si trova nello stato di abbandono più assoluto. Ancora una volta anche il sindaco Lucio Greco non ha avuto la sensibilità di contattare i componenti della commissione”. Le “incomprensioni” si ripetono. Il presidente Trainito, componente della maggioranza dell’avvocato, lamenta un certo isolamento istituzionale, soprattutto sulle questioni della sanità locale. Lo stesso Trainito e gli altri componenti della commissione sembrano intenzionati a richiedere un incontro all’assessore Razza. Il consigliere, dopo il suo insediamento, ebbe modo di avere una prima interlocuzione con l’esponente del governo Musumeci.