“Argo-Cassiopea”, trasmessa ultima integrazione: a giorni provvedimento del Comune

Gela. L’ultima integrazione, che era stata richiesta da Palazzo di Città dopo le riunioni tecniche delle scorse settimane, è stata trasmessa. Il provvedimento, sui lavori preliminari del progetto “Argo-Cassiopea” di Eni, potrebbe essere rilasciato nei primi giorni della prossima settimana. L’ultimo passaggio era una pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, che l’azienda ha effettuato in relazione al provvedimento Via. Atti che sono stati trasmessi agli uffici del municipio. L’iter istruttorio è seguito dal dirigente Emanuele Tuccio, che ha valutato la documentazione in possesso dell’ente. Mancavano atti che sono stati inoltrati, dopo il rilascio del parere, con prescrizioni, della Riserva Orientata Biviere, previsto nella normativa. “Avevamo individuato delle criticità – spiega Tuccio – l’azienda ha provveduto alla trasmissione degli atti richiesti e abbiamo avuto il parere rilasciato dalla Riserva Biviere. In base alla disciplina in materia, se non fosse stato rilasciato, si sarebbe potuta invalidare anche l’autorizzazione ministeriale, come accadde nel passato per il progetto delle pale eoliche”. L’atto della pubblicazione è stato trasmesso. “Era l’ultimo previsto per integrare – dice l’assessore Terenziano Di Stefano che ha seguito la procedura – a questo punto, non ci sono altri adempimenti e il provvedimento verrà rilasciato”. Con l’atto che verrà emesso da Palazzo di Città, dovrebbero aprirsi i cantieri per i lavori preliminari della base gas, che è il punto fondamentale degli investimenti della multinazionale, a seguito del protocollo di intesa del 2014. Già prima dell’estate, i sindacati del comparto avevano lanciato l’ennesimo allarme per i ritardi autorizzativi, chiedendo che gli uffici comunali vagliassero le carte, senza un blocco della procedura.