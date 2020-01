ESORDIO EUROPEO SUL VELLUTO PER IL SETTEROSA, GERMANIA TRAVOLTA 13-4

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Esordio senza sorprese per il Setterosa nel Girone B degli Europei di Budapest. La piscina della Duna Arena applaude il Setterosa, che travolge la Germania per 13-4 (4-2, 5-2, 2-0, 2-0) e si prepara alla sfida di domani, lunedì (ore 17.30), con la Spagna, che nella gara precedente ha superato la Francia per 15-6. L’ultimo precedente con le tedesche agli Europei risale al 13 gennaio 2016 a Belgrado, anno in cui l’Italia dominò 22-3. Sulla panchina teutonica sedeva Sekulic, oggi al suo posto c’è Troost e su quella azzurra Fabio Conti, attuale direttore tecnico, che dopo i Mondiali a Gwangju ha passato il testimone a Paolo Zizza, per nove anni responsabile del settore giovanile e assistente di Conti in prima squadra, al quale è stato affidato il Setterosa il 20 settembre dello scorso anno. Rispetto alla squadra che si è classificata sesta in Corea del Sud ci sono tre novità: Carrega, Marletta e Sparano al posto di Lavi, Picozzi e Viacava.

(ITALPRESS).