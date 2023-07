Estate sicura, i consigli del pediatra per lattanti e bambini

Gela. La stagione estiva è bellissima per molti motivi: le vacanze, le giornate lunghe, il mare, ma lo è meno per il caldo, soprattutto quello degli ultimi giorni che sono stati battezzati come i più caldi dell’anno. I lattanti e i bambini piccoli si adattano meno facilmente dell’adulto alle temperature elevate perché non si sanno ancora termoregolare, per questo, quando fa molto caldo, bisogna evitare di portarli in locali chiusi surriscaldati e scarsamente ventilati o, peggio ancora, lasciarli anche solo per pochi minuti nell’automobile parcheggiata al sole.

“Se si portano i bambini all’aperto bisogna pensare a proteggerli dal caldo e dalle esposizioni dirette alle radiazioni ultraviolette del sole che possono danneggiare la loro pelle molto delicata utilizzando vestitini leggeri, in fibra naturale, copricapi e crema solare di cui però è importante non abusare- ha dichiarato il pediatra Cristoforo Cocchiara- Una protezione ancora più efficace la si ottiene lasciando i bambini all’ombra, soprattutto tra le 11 e le 18. I danni causati dai raggi solari sono particolarmente pericolosi per i lattanti e i bambini piccoli.”

Durante le ondate di caldo, occorre dedicare particolare attenzione ai bambini che hanno già qualche problema di salute: malattie cardiache, circolatorie, respiratorie e asma, perché sono particolarmente sensibili alle ondate di caldo e ai valori elevati di ozono.

Anche infezioni gastrointestinali, diarrea, infezioni delle vie respiratorie e alcune patologie del sistema nervoso possono aumentare il pericolo di ipertermia nei bambini.