Ghelas, Una Buona Idea: “Vogliamo incontrare lavoratori, proroghe tengono sospesi tutti”

L’attesa estrema decisa dall’amministrazione, che si avvale costantemente di proroghe per Ghelas, non convince i civici. “Si è ritenuto di non prendere in considerazione la nostra proposta e oggi lo scenario che si sta verificando è esattamente quello che avremmo voluto evitare. Una partecipata del Comune che rischia di naufragare per colpe che dovranno essere precisamente ascritte a chi ne è responsabile. Una partecipata nelle cui casse, allo stato, mancano 241 mila euro dovute dal Comune e stipendi ai lavoratori non corrisposti per tempo.

Questo è il risultato della scelta compiuta allora, tra ennesima proroga o nuovo contratto della Ghelas. Quale era quindi, considerato lo sfacelo di oggi, la scelta più saggia? Non avevamo dubbi allora e non ne abbiamo ora – continuano -ma immaginare che sarebbe bastato intraprendere la strada da noi proposta per consentire ai lavoratori, che ringraziamo per l’impegno prezioso che mettono nel loro lavoro, di non dovere subire quel che stanno subendo. Non ci piace e distorce i principi fondanti in materia di tutela dei lavoratori. Sicuramente, nelle scelte che si è ritenuto di compiere, più di qualcosa non ha funzionato, lo dicono i fatti”. Con le proroghe, per i civici, l’amministrazione si limita a tenere “sospesa” la multiservizi. “Sul tema non abbiamo cambiato visione, la nostra posizione è stata sempre chiara – concludono i dirigenti di “Una Buona Idea” – le proroghe altro non sono che un modo per tenere in uno stato di sospensione perenne i lavoratori e quindi ora come allora spingeremo perché si arrivi alla definizione di un nuovo contratto e in giornata chiederemo un incontro con i dipendenti della Ghelas”, concludono.