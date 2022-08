Eventi e manifestazioni, ok 100 mila euro da fondo riserva: somme per “Luoghi del mito”

Allo stesso tempo, la giunta ha varato contributi economici per le manifestazioni “I luoghi del mito”, con un totale di 38.700 euro. Sono stati così ripartiti. Associazione “Colatalavica Art”, per “L’altra parte di me”, 3.000 euro; associazione di promozione sociale “Cuori svintuliati” per la commedia “Il letto Ovale” di J. Chapman e R.Cooney 1.000 euro; associazione culturale “Harmonius” per “The Voice of Summer” 2.500 euro; associazione “Me.L.o Ma.Ma.Gio’” per “Expo Day Summer 2022” 2.000 euro; associazione Coro Perfetta Letizia per la Rassegna Corale del canto “Città di Gela” 3.000 euro; Adoces Sicilia ODV per “Music Peace And Life” 1.500 euro; associazione coro Polifonico Totus Tuus per il Concerto di Musica corale Polifonica 1.500 euro; associazione “Amici della Musica” per la Rassegna Musicale 1.500 euro; Associazione “Penziero stupendo” per uno spettacolo comico 1.000 euro; Federazione Storica siciliana per Il Palio dell’ Alemanna 5.000 euro; Gruppo Archeologico Geloi per Il Palio dell’ Alemanna 5.000 mila euro; tennis da tavolo per un torneo 500 euro; associazione culturale “Gela 2012” per Il Paliantino 3.500 euro.