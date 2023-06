Eventi sbarco, “autorità competenti valutino”: “Compensazioni non servono per l’estate gelese”

Gela. Anche le “autorità competenti” dovrebbero iniziare ad approfondire la destinazione dei fondi delle compensazioni, soprattutto rispetto agli eventi dello sbarco alleato. Gli esponenti di “Gela-Brainstorming”, “Unità siciliana-Le Api” e Gran Sicilia, sono convinti che vadano approfonditi tutti i passaggi. Non concordano per nulla con la linea amministrativa volta all’uso di somme per 800 mila euro proprio per i festeggiamenti dell’ottantesimo anniversario dello sbarco. “Non va letta come semplice commemorazione, ma come estate gelese 2023”, dicono. “Stiamo parlando di una cifra che seppur ridimensionata risulta spropositata per organizzare una serie di eventi per l’estate.

Si sottolinea che sulle spalle dei cittadini, il Comune metterebbe sul piatto dieci volte la cifra messa dalla Regione Siciliana e metterebbe 800 mila euro in più rispetto allo Stato centrale che non è stato neanche interpellato e che non stanzierà alcuna risorsa.

Proprio in relazione agli enti che dovrebbero stanziare le somme per la commemorazione, occorre sottolineare che per il 70esimo dello sbarco in Normandia, evento non più importante della nostra operazione Husky, furono stanziati ben 2,5 milioni di euro di cui 1,4 milioni a carico del Ministero dell’Interno francese, circa 1 milione in capo al Ministero della difesa, e circa 110 Mila euro a carico della Regione Normandia”, aggiungono. Indicano questa volontà amministrativa come una “stortura”, a maggior ragione davanti ad un’oggettiva crisi in atto.