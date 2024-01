Ex collaboratore accusato di false dichiarazioni, i Luca parti civili: aperto giudizio

Gli imprenditori, in passato, segnalarono alcune condotte dell’imputato, per un tentativo di truffa. Avrebbe avuto la disponibilità di un’automobile, della loro attività, senza averla pagata. Durante l’istruttoria dibattimentale del procedimento “Camaleonte”, uno degli investigatori sentito come testimone ha spiegato che riscontri forniti da Tuzzolino su immobili riconducibili ai Luca, nei quali si sarebbero tenuti incontri con esponenti della criminalità organizzata agrigentina, si rivelarono infondati. L’ex collaboratore già in passato è finito al centro di inchieste e accuse, anche di calunnia. In questo caso, la contestazione è aggravata dall’aver rilasciato presunte false dichiarazioni durante il periodo di collaborazione con la giustizia. I primi testimoni saranno sentiti in aula ad aprile.