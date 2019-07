EX CT VENTURA RIPARTE DALLA SALERNITANA IN B “HO UNA VOGLIA FEROCE”

SALERNO (ITALPRESS) – L’ex tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura riparte dalla Salernitana in serie B. Dopo un periodo di inattività a seguito dell’esperienza sulla panchina azzurra, il tecnico ligure ha accettato la proposta di Lotito e della società campana. “Sono felice di ripartire da Salerno, una piazza che ricordo da sempre molto calorosa con 25-30mila tifosi al seguito – le parole di Ventura nel corso della presentazione – Ritorno a fare ciò che amo dopo un anno di stop. Ho una voglia feroce di ripartire. L’obiettivo non è vincere, ma rivedere lo stadio pieno e vedere la passione della città. Gli ultimi sei mesi sono stati duri, la gente mi diceva ‘goditi la vita’, ma vivo di questo. Non è un salto indietro, potrebbe essere l’inizio di un grande passo avanti”. Accanto a lui in conferenza stampa, anche Claudio Lotito:”Questa è una piazza di intenditori di calcio e Ventura è la persona giusta per far assaporare una qualità di gioco per palati fini. Ventura è uomo di calcio e non di pallone. L’investitura è diretta, non ha intermediari. E, al di là, delle speculazioni contano i fatti: Ventura ha vinto più di tutti in categoria, ha valorizzato i giocatori e ha dato un’idea di calcio spettacolare. Ventura è un mister di qualità. La società non lesinerà investimenti”.

