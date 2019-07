Tifosi in ansia per le sorti del Gela, lo scenario a 24 ore dalla scadenza

Stadio Presti

Proprio oggi il settore Lavori pubblici ha firmato il contratto con la ditta che monterà la gradinata modulare pre-collaudata di 300 posti. In poche settimana sarà già pronta.

Un ingegnere dipendente della Regione ha invece risposto all’avviso pubblico per il collaudo statico della tribuna una volta smontata la tettoia. Il professionista sarà a Gela mercoledì prossimo. Accordo anche con la Limonta per ripristinare il manto erboso ad agosto. Aumentato il fondo per sistemare gli impianti elettrici degli spogliatoi, la scialbatura degli stessi ed altre manutenzioni.

Il problema però sembra andare oltre il ripristino dello stadio Presti.

Per compiere il miracolo in 24 ore occorrono due cose: saldare le quattro vertenze con ex calciatori e versare le circa 51 mila euro per l’iscrizione (compresa la fidejussone) e la buona volontà delle parti. Il count down è quasi finito. La speranza è quella che sul gong venga scongiurata questa ennesima umiliazione sportiva. Perchè a perderci non saranno solo i tifosi ma tutti gli attori coinvolti.