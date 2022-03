Ex discariche industriali, presentata interrogazione: 500 milioni per i siti orfani

Gela. I fondi, che in totale ammontano a circa ventitré milioni di euro, sono stati stanziati e autorizzati, per la messa in sicurezza di due ex discariche industriali, presenti sul territorio. Per Cipolla e Marabusca si attendono interventi, ormai da decenni. Questa volta, a seguito di accordi di programma già sottoscritti, è Palazzo di Città a doversi fare carico di coordinare tutte le fasi. I primi cronoprogrammi erano stati stilati lo scorso anno. A che punto sono le procedure? La questione, lunedì prossimo, arriva in consiglio comunale. L’esponente del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia ha presentato un’interrogazione. Proprio lo scorso anno, anche per altri siti contaminati del territorio regionale, l’assessore Daniela Baglieri aveva dato tempi precisi, anzitutto per concludere la progettazione. A Palazzo di Città, proprio questo è uno dei punti di maggiore difficoltà, visto che non ci sono tecnici interni che possono dedicarsi esclusivamente ad attività di questo tipo, peraltro assai complesse. L’ipotesi che si fece strada, era di un affidamento a società esterne, specializzate nella progettazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza. Da allora, poco sembra essersi mosso. Farruggia chiederà in aula, al sindaco Lucio Greco e all’assessore Cristian Malluzzo, se si sia proceduto alla nomina del rup e alla definizione del documento preliminare all’avvio della progettazione. Le aree delle due ex discariche industriali sono tra le più a rischio, soprattutto a causa di una contaminazione che ha toccato gli strati sotterranei.