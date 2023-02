“Extra fines-Druso”, confisca per Valenti: ci sono anche beni in altre Regioni

Gela. La Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha confiscato beni per 750 mila euro ad un imprenditore locale, Santo Valenti, ritenuto vicino al clan Rinzivillo. La confisca ha interessato quattro immobili, tra fabbricati e terreni, in Basilicata e Molise, tre impianti di produzione di energia eolica a Campobasso e Potenza, una quota societaria, due auto e svariati rapporti bancari. L’imprenditore era stato arrestato nell’operazione “Extra fines-Druso” nell’ottobre 2017 per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La misura venne successivamente revocata. Nel procedimento penale in corso è imputato per associazione mafiosa.