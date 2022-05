Falcone: “Porto? A buon punto, Greco equilibrato e Sammito grande candidato”

Gela. Il nastro l’ha tagliato insieme al sindaco Lucio Greco e all’assessore Romina Morselli. L’esponente del governo regionale Marco Falcone ha tenuto a battesimo il tratto riqualificato di viale Mediterraneo. La cornice politica non è mancata ed era bipartisan. C’erano gli assessori della giunta, diversi esponenti dem, compresi il segretario provinciale Peppe D Cristina e il parlamentare regionale Giuseppe Arancio, e consiglieri comunali soprattutto di maggioranza. Falcone, in questi ultimi mesi, si è interfacciato con l’amministrazione e con il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. Il tratto riqualificato di viale Mediterraneo è un passaggio che per il sindaco e la sua giunta deve ritenersi importante. Falcone ha confermato il decreto di finanziamento, da otto milioni di euro, di un altro progetto, originariamente coperto dal Patto per il Sud, quello ribattezzato “Una via tre piazze”. Su questo iter hanno spinto sia Greco che Morselli. Inevitabile che la sua presenza abbia richiamato l’esigenza di risposte su un’infrastruttura da anni al palo, il porto rifugio. Sono stati fatti diversi passi indietro e anche la caratterizzazione delle sabbie è scaduta. L’assessore, però, è parso fiducioso. “C’è un tavolo tecnico, coordinato dalla prefettura di Caltanissetta e al quale partecipa il sindaco Lucio Greco – ha detto – le attività e le analisi batimetriche sono in corso e penso che entro un mese le integrazioni chieste dal ministero potranno essere trasmesse, per poi andare in gara”. I lavori nel sito portuale, insabbiato da tempo, non sono mai partiti e già due anni fa, prima della pandemia, si era ipotizzata la procedura di gara, che poi non si fece. Il sindaco Greco e l’assessore Morselli continuano a mantenere il filo diretto con Falcone.