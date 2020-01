Falla idrica in via Puglia, acqua si perde in strada: disagi per i tanti residenti della zona

Gela. Non ci sono solo i disservizi dovuti all’acqua che non arriva nelle abitazioni degli utenti. Troppo spesso, infatti, si perde per strada, a causa di falle e guasti alla rete. E’ quanto si sta verificando, da tempo, nella zona di via Puglia. Diversi residenti hanno segnalato una falla che causa consistenti perdite idriche, mettendo in difficoltà i tanti residenti. Pare che del disservizio siano stati informati i tecnici di Caltaqua, senza però che ci siano stati interventi. E’ uno dei tanti casi, al pari di quello che si ripete ormai da mesi, in via Cascino, a ridosso del tribunale. Con acqua che si riversa in strada, con costanza.