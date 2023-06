Famao fa un passo indietro sul concerto, Incardona:” È un danno alla città”

Gela. Ieri pomeriggio il cantante neomelodico gelese Angelo Famao attraverso i suoi canali social, ha fatto sapere di voler annullare il concerto previsto a Gela il 27 Luglio perché non sapeva che l’evento fosse tra quelli del programma per la commemorazione dello sbarco alleato. L’assessore Incardona tiene a precisare che per il concerto di Famao e per quello della banda della guardia di finanza il contributo di Eni è sotto forma di sponsorizzazione e non si tratta di stanziamenti dalle compensazioni.

L’assessore, amareggiato da quanto è accaduto, ha mostrato la copia del preventivo per il concerto live di Famao insieme alla band, che il 25 maggio la AF Production ha rilasciato al comune.

“Chi non vuole questo concerto non fa altro che danneggiare la città- ha dichiarato Incardona- è risaputo che i concerti di Angelo Famao richiamino fan da tutta la Sicilia e non solo. Questa è l’occasione per portare lavoro sia alle strutture alberghiere che ai commercianti della città, ma se davvero il cantante vuol fare un passo indietro noi non possiamo far altro che riconsegnare i fondi acquisiti grazie alla sponsorizzazione di Eni.”

Il concerto del neomelodico gelese ha ottenuto una sponsorizzazione da Eni per una somma di poco superiore a settemila euro. Una copertura che la multinazionale ha assicurato anche per il concerto della banda della guardia di finanza, esibitasi alle mura Timoleontee. In quest’ultimo caso l’entità è di 42 mila euro.

I festeggiamenti per lo sbarco, di cui il calendario verrà diramato a breve, inizieranno il 9 Luglio e si concluderanno il 3 Settembre, data che ricorda L’armistizio di Cassibile in cui ‘Italia firmò la resa incondizionata agli Alleati.

“ Tutti gli eventi che stiamo organizzando nella cornice dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato non hanno nulla a che vedere con la guerra, ma sono un ponte per costruire la pace. A questo abbiamo pensato fin dall’inizio. Non c’è nessuna attinenza tra le esibizioni e un’eventuale immagine legata alla guerra- aggiunge Incardona- Per quanto riguarda ”L’estate gelese” non è ancora scaduto il bando ma stiamo valutando quali eventi inserire all’interno del calendario, sempre tenendo conto della grave situazione finanziaria in cui si trova la nostra città” Ha concluso l’assessore allo sport, turismo e spettacolo.