Alleanza sugli atti per isolare il centrodestra? Greco, “ho ancora una maggioranza”

I “responsabili” (civici e progressisti) hanno scelto una linea non volta allo scontro e al no a prescindere. In aula hanno assicurato numeri essenziali per la tenuta dei pro-Greco. Al contempo, non hanno mai messo in conto intese politiche con i sostenitori del sindaco. Con il rientro, Greco forse vorrà mettere sul tavolo una nuova fase, non solo dipendente dalle emergenze finanziarie ma anche di prospettiva politica. Giunta e Ghelas potrebbero essere approcci importanti. Sicuramente, l’avvocato pare intenzionato a sondare forze capaci di non cedere ai numeri in aumento del centrodestra intransigente. Gli atti finanziari, l’Unione dei Comuni per i finanziamenti e il futuro di Ghelas, potrebbero diventare spiragli di un dialogo politico ben oltre gli schieramenti.