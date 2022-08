Famiglia in ansia per Filippo Vella, scomparso da due giorni: “Chi sa qualcosa ci contatti”

Gela. La famiglia non ha più notizie di lui da due giorni. Il giovane Filippo Vella (21 anni) doveva raggiungere Venezia per lavoro. Lo aspettava il padre. Sembra però che non sia mai arrivato e non ha informato nessuno. La madre e i familiari sono in ansia. L’ultima volta che l’hanno visto indossava una maglia nera Armani, jeans e scarpe bianche.