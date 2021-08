FdI, “nomina Riggio molto importante”: “Migliorare dotazioni organiche del tribunale”

Gela. “Un incarico di prestigio ma gravoso”. Il gruppo locale di Fratelli d’Italia dà tutto il proprio sostegno al nuovo presidente del tribunale, Roberto Riggio. Allo stesso tempo, il partito cittadino, attraverso l’avvocato Pierangelo Vasile, ribadisce come ci sia tanto da fare, soprattutto sul piano dell’organico. “Esprimiamo la viva soddisfazione dell’intera comunità cittadina per il buon esito delle istanze formulate nei mesi scorsi dagli ordini e dalle associazioni professionali, nonché, da ultimo, con l’interrogazione parlamentare del 2 luglio scorso dell’onorevole Carolina Varchi, a tutela e salvaguardia dei nostri uffici giudiziari. FdI coglie l’occasione per ringraziare il giudice Miriam d’Amore che per due anni, pur continuando a svolgere le proprie funzioni giurisdizionali, ha presieduto ad interim il nostro tribunale con scrupolo e con grande senso di responsabilità. Riteniamo che il presidente Riggio sia stato chiamato ad assolvere un incarico di prestigio ma allo stesso tempo estremamente gravoso ed impegnativo, considerate le peculiarità ed istanze del territorio e le numerose criticità dovute soprattutto al fenomeno diffuso della criminalità, il tutto nella consapevolezza che le attuali dotazioni di risorse materiali ed umane di cui dispone il tribunale – dice Vasile – non sono sufficienti neppure per consentire il funzionamento dell’ordinaria amministrazione”. Il partito locale dà piena fiducia al nuovo presidente.