Ferito a Macchitella, bambino ha riportato conseguenze forse dopo una caduta

Gela. Non sono ancora chiare le cause di quanto accaduto, nella tarda mattina di oggi a Macchitella. Un bambino è rimasto ferito. Alcuni presenti parlano di una caduta accidentale da una delle giostre, nella villetta pubblica. La versione è in fase di ricostruzione e non si esclude neanche che il piccolo fosse in sella ad una bicicletta.