Fermato con la droga durante controlli in città, “per uso personale”: giovane assolto

Gela. Per l’accusa, la droga trovata dalle forze dell’ordine durante i controlli effettuati in città sarebbe stata destinata allo spaccio. Il giudice ha però assolto un giovane, che era stato fermato mentre transitava in sella ad uno scooter. Vennero trovati circa undici grammi, tra marijuana e hashish. Il legale del ragazzo, l’avvocato Giovanni Cannizzaro, nonostante la richiesta di condanna, ha però sostenuto che non ci fossero, già al momento dei fatti, indicazioni certe per ritenere che la droga fosse per lo spaccio.