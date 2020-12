Raniolo nell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia: “Porterò istanze del territorio”

Gela. L’avvocato Ignazio Raniolo, già coordinatore cittadino del partito, entra a far parte dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia. La scelta è stata formalizzata nel corso dell’ultima assemblea, con il sostegno direttamente di Giorgia Meloni. “Ringrazio il presidente nazionale, onorevole Giorgia Meloni, il Presidente dell’assemblea, il senatore Ignazio La Russa, e l’assemblea tutta per l’incarico conferitomi. Un importante riconoscimento per l’impegno profuso in questi anni non solo da me, ma da tutto il circolo di Gela. Ricoprirò certamente il ruolo nell’interesse del partito – dice Raniolo – cercando di portare le istanze del nostro territorio anche nelle politiche nazionali”. La scelta trova il pieno consenso dell’attuale coordinatore locale del partito, Salvatore Scuvera.