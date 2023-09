Festa della patrona a rischio, Pellegrino: “Rinunciamo alle nostre indennità e copriamo le spese”

Gela. La crisi finanziaria del municipio, come confermato ieri dal sindaco Lucio Greco, renderà praticamente impossibile coprire i costi dei festeggiamenti della patrona Maria d’Alemanna. Non ci sono fondi e il primo cittadino ha già fatto un appello ai privati. Nel silenzio attuale della politica, la voce che si solleva arriva direttamente dal consiglio comunale. “Non vedo perché non passa essere la politica locale a dare il buon esempio – dice il consigliere Gabriele Pellegrino – piuttosto che fare appelli a privati e imprenditori, possiamo noi stessi rinunciare ad una mensilità delle indennità e destinarla alla copertura dei costi per la festa della patrona. Tutti possiamo contribuire, consiglieri, sindaco e assessori. Basta una mensilità e si può fare un contributo economico decisivo”. Pellegrino non intende entrare in polemica né è alla ricerca di eventuali responsabilità politiche su quanto sta accadendo anche per i festeggiamenti della patrona. “Siamo spesso visti come politici interessati alle carriere, cosa che è assolutamente fuori dalla realtà dato che personalmente faccio politica per passione e per cercare di migliorare la mia città – aggiunge – adesso, abbiamo l’occasione di lanciare un messaggio a tutta la collettività”.