Aperte le iscrizioni per la 4^ edizione del corso sulla formazione di “Safety manager”

Gela. Dopo il successo ed il riscontro lavorativo degli iscritti delle edizioni precedenti riparte il corso sulla formazione di “Safety manager”.

L’obiettivo è creare figure manageriali sul campo della sicurezza sul lavoro. Il corso permetterà di confrontarsi con docenti e figure altamente qualificate che hanno piena conoscenza e competenza su tutto ciò che riguarda il d.lgs. 81/08 “Testo Unico Sulla Sicurezza sul lavoro”, professionisti del settore, HSE Manager/RSPP e Tecnici dello SPRESAL dell’ASP.

Inoltre ha lo scopo di fornire ai partecipanti in maniera chiara e dettagliata le giuste conoscenze e competenze per ricoprire i ruoli di Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione e Coordinatore Sicurezza in Esecuzione e Progettazione, puntando molto sulle esperienze professionali e personali dei docenti, tratte dalla realtà quotidiana lavorativa dei cantieri e dei luoghi di lavoro in genere.

Novità importantissima di questa 4°edizione, sarà la parte pratica, un giorno intero dedicato a cantieri attivi per interfacciarsi con la realtà.

A conclusione dei moduli didattici saranno rilasciati a tutti i partecipanti gli attestati per RSPP (mod. A-Bcomune -sp2-sp4-C) e per CSP/CSE validi ai sensi di legge e da subito spendibili per le ricerche di opportunità lavorative nel settore della “sicurezza”.