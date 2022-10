FI con Gnoffo, “non ritiro regolamento vado avanti”: azzurri-Greco, si rischia lo strappo?

Gela. Sul regolamento per il trasporto disabili potrebbe consumarsi uno strappo, forse definitivo, tra la maggioranza del sindaco Lucio Greco e Forza Italia. Anche ieri sera, nel corso della discussione dell’atto, sostenuto dall’assessore forzista ai servizi sociali Nadia Gnoffo, gli azzurri, con il capogruppo Rosario Trainito, hanno rivendicato la necessità di dare risposte alle famiglie dei diversamente abili e si sono detti pronti al confronto, anche per eventuali emendamenti. Per Trainito, ormai è chiaro il tentativo degli alleati di isolare il partito. Di certo, l’assessore, supportata dal gruppo locale di Forza Italia, non ha alcuna intenzione di ritirare il regolamento. “Non ci sono ragioni per fare una cosa del genere – spiega – questo regolamento rispetta tutti i criteri di legittimità e non lo dico io ma lo confermano i pareri tecnici favorevoli. Ai consiglieri il testo del regolamento è stato inoltrato a fine giugno. Ora, invece, cosa è cambiato? Forse gli assetti politici successivi al 25 settembre? Temo proprio che la questione sia diventata politica ma chi ci va di mezzo sono i diversamente abili e le loro famiglie. Se il regolamento non è ritenuto valido, il consiglio può sempre bocciarlo ma io vado avanti con la massima trasparenza”. Gran parte della maggioranza, con in testa i civici, non sembra per nulla disponibile a far passare il regolamento (almeno con il contenuto attuale) e sono già stati presentati degli emendamenti, ora al vaglio del dirigente del settore. “Non ho più intenzione di rispondere alle polemiche e agli attacchi quotidiani anche della Consulta, che ripeto è un’associazione come altre che sono attive in città per i diversamente abili. Riferirò tutto agli organi competenti”. Gli azzurri, non l’hanno nascosto, si aspettavano un intervento del sindaco, a garanzia del lavoro svolto dall’assessore della sua stessa giunta. Ieri, in aula, nonostante la tensione sempre più palpabile, l’avvocato Greco ha ritenuto opportuno non prendere la parola. Forza Italia si è schierata con l’assessore Gnoffo e non accetterà alcuna richiesta di ritiro dell’atto. Pare che già ieri sera ci siano stati contatti telefonici tra l’avvocato Greco e il parlamentare regionale Michele Mancuso, punto di riferimento dei forzisti locali. Lo stesso deputato Ars avrebbe confermato la linea: il gruppo locale si va avanti con il regolamento predisposto dal settore retto dall’assessore Gnoffo.