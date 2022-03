FI, “notizia su progetto spettava a chi governa da una settimana? Non si strumentalizzi”

Gela. Nella maggioranza del sindaco Lucio Greco sono tanti i fronti aperti, che potrebbero sfociare in vere e proprie falle politiche, irreparabili. La tensione c’è e si sente. I forzisti, reduci dalla visita all’Ars, dove hanno ottenuto il pieno sostegno del coordinatore regionale (il presidente dell’Assemblea regionale Gianfranco Miccichè), non accettano l’osservanza di una sorta di “silenzio di coalizione” su notizie che toccano i progetti per la città. Alcuni giorni fa, il gruppo consiliare, composto da Rosario Trainito e Carlo Romano, ha dato indicazioni su sviluppi del progetto “Una via tre piazze”, che va verso la fase decisiva, per non perdere il finanziamento, che era già stato tagliato e poi recuperato. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, però, ha ridimensionato le loro affermazioni, spiegando che certe notizie dovrebbero darle, quando sono ufficiali, i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il gruppo locale del partito, che oltre ai due consiglieri, schiera l’assessore Nadia Gnoffo, non condivide per nulla le posizioni di Morselli, anche se non la cita direttamente. Anzitutto, fanno un excursus del progetto “Una via tre piazze”. “Venne definanziato perché il progetto esecutivo non era pronto. Con la risoluzione presentata in commissione bilancio dall’onorevole Mancuso e condivisa da tutti i deputati nisseni, fu preso l’impegno dal governo a finanziarlo purché fossero pronti tutti progetti dei trentatré milioni persi. Sempre in commissione bilancio – spiegano i forzisti – insieme all’assessore alle infrastrutture Marco Falcone, venne riproposto il progetto per inserirlo nei fondi Fsc, ma al momento della presentazione si prese atto che, ancora una volta, il progetto non era accompagnato da tutte le autorizzazioni. Oggi, ci siamo e se ci siamo è grazie a chi con umiltà e dignità rappresenta il partito in città, oltre agli amministratori, ai burocrati e ai politici che hanno fatto solo il loro dovere. Ben venga, dunque, l’entusiasmo di una classe dirigente come quella di Forza Italia, che anticipa una notizia che sicuramente sarebbe stata diffusa da altri e, soprattutto, da chi amministra da una settimana”. Pare che le parole rilasciate dall’assessore Morselli abbiamo creato forte dissenso nel partito e nel gruppo consiliare di Forza Italia, che dà centralità alla rappresentanza all’assise civica e in giunta. Non si ritengono accettabili ordini volti al silenzio.