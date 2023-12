FI, visita di Mancuso al partito locale: “Confronto nel centrodestra parta in città”

Gela. Con l’avvento del nuovo anno, le spinta politica verso le amministrative è destinata a farsi più intensa. Se l’agorà che mette insieme progressisti, civici e moderati ha già fatto sentire una certa presenza, in attesa di un’alleanza che andrà formalizzata, nell’area del centrodestra la fase clou deve ancora concretizzarsi. I partiti lavorano prevalentemente al loro interno: un tavolo vero e proprio non è ancora partito, in presenza di tutti gli alleati della potenziale coalizione. In serata, c’è stata la visita del parlamentare Ars Michele Mancuso. Ha incontrato i forzisti del gruppo cittadino. Era un arrivo già in programma la scorsa settimana ma che per impegni istituzionali del parlamentare è slittato ad oggi. Il coordinatore locale Enzo Pepe ha esteso l’invito a tutti gli azzurri. Non c’era il capogruppo in consiglio Rosario Tranito mentre ha partecipato l’altro consigliere Carlo Romano. Per il resto, si sono visti i berlusconiani che stanno seguendo il percorso del partito locale e l’ex assessore Nadia Gnoffo. “Abbiamo accennato alle amministrative – dice Pepe – e il nostro parlamentare ci ha informati di quello che si sta facendo a Palermo. Sicuramente, la norma in finanziaria che consentirà alla città di ottenere le royalties dal progetto “Argo-Cassiopea” è un passo importante che potrà incidere per un ente in dissesto come il nostro. Ci sono diversi progetti in programma per il territorio e speriamo possano diventare realtà”. Pepe è tra coloro che vorrebbero aprire il dibattito sul da farsi, in prospettiva amministrative, proprio in città. A gennaio, si punta ad una riunione con tutti i coordinatori provinciali, “da tenere in città”.