Finanziamenti, Caruso: “Da Tallarita inesattezze, da Niscemi e Butera nessuna risorsa per l’Unione”

Caruso richiama inoltre quanto fatto dal suo predecessore, l’ex assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano. “Abbiamo lavorato in continuità – precisa – Di Stefano ha avuto il merito di immaginare una visione moderna, credendo in programmi di finanziamento come “Qualità abitare” e come il ciclo della programmazione 2021-2027. Anche per questa ragione, lo sosteniamo alle prossime amministrative. C’è piena condivisione su questi temi. Dispiace che esponenti istituzionali vengano in città a fare campagna elettorale per un candidato a sindaco, addossando all’amministrazione comunale responsabilità che non esistono. Ripeto, né il Comune di Butera né quello di Niscemi hanno dato un contributo vero all’Unione, in termini di risorse e personale. Se il consiglio dell’Unione è fermo e c’è da porre rimedio alle dimissioni del presidente Carlo Romano, la responsabilità non è certo dell’amministrazione che ha lavorato giorno e notte sui programmi di finanziamento. Devo ringraziare il dirigente Antonino Collura e tutto il personale che ha coordinato impegni onerosi e con pochissime risorse. Se poi queste critiche sono da collegare ai rapporti che ci sono stati fra i tre sindaci, mi pare ingiusto farlo ricadere su chi ha lavorato senza risparmiarsi e comunque quello dei rapporti istituzionali tra i sindaci non è una questione che possa riguardarmi”. Il consiglio dell’Unione, domani pomeriggio, dovrà eleggere il nuovo presidente, proprio a seguito delle dimissioni di Romano.