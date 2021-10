Finanziamenti, concreta la possibilità di “Agenda Urbana” 2: nuovi fondi per i progetti

Gela. La Regione, ormai da qualche tempo, ha accelerato sul rilascio dei decreti di finanziamento per i progetti di “Agenda Urbana”. La scorsa settimana, ne sono stati rilasciati tre, per un valore superiore ai sei milioni di euro. Professionisti esterni e tecnici del gruppo di lavoro, che seguono tutto l’iter, stanno sviluppando i passaggi successivi, fino alle gare per i lavori. L’azzeramento della giunta ha messo in bilico l’assessore Terenziano Di Stefano, che fin dall’inizio ha monitorato tutte le procedure del programma di finanziamento e in estate ha spinto affinché si superasse l’impasse della Regione, che aveva sostanzialmente ridotto al minimo il rilascio dei decreti di finanziamento, poi sbloccati. Il destino politico del vicesindaco potrebbe sicuramente incidere sulle procedure in atto, anche se il gruppo di lavoro continua le verifiche e prosegue le attività. Negli scorsi mesi, c’erano state le prime voci. Ora, appare sempre più fondata la possibilità che venga autorizzata un’ulteriore fase del programma di “Agenda Urbana”. Anche in questo caso, il Comune entrerebbe a far parte dei sistemi finanziati, questa volta però non più condividendone le sorti con Vittoria, ma con Butera. Qualcuno già la definisce “Agenda Urbana” 2, che pare possa assicurare fondi per circa trenta milioni di euro, complessivamente destinati ad entrambi gli enti locali. Potrebbe diventare un’altra importante linea di finanziamento, per progetti che otterrebbero copertura, attraverso il coordinamento dell’Autorità urbana.