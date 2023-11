“Finanziamenti, progetti e Macchitella lab”, civici alla Cisl: “Sfide importanti, complimenti a Petralia”

“Sullo scenario delle battaglie non può non citarsi Macchitella lab, mai aperta e sul cui avvio crediamo che il sindacato saprà insistere ritenendolo non soltanto un presidio di istruzione ma anche un presidio di riscatto per una città che, ormai da anni, ne chiede a gran voce l’apertura ma non viene ascoltata. I ringraziamenti vanno al segretario Emanuele Gallo che in questi anni non si è mai risparmiato e ha avuto occhi attenti e vigili per il nostro territorio”, concludono.