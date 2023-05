Fondimpresa, a Matera l’innovazione sposa la formazione continua

ROMA (ITALPRESS) – La formazione continua è uno dei punti di forza per far crescere la professionalità dei lavoratori e la competitività di un’azienda. Fondimpresa è un’associazione senza scopo di lucro, costituita da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, che promuove la formazione professionale continua. Tra le imprese aderenti a Fondimpresa c’è Antezza Tipografi, con sede a Matera. “Noi in Antezza facciamo essenzialmente tre cose: progetti di comunicazione utilizzando carta e intelligenza artificiale, poi, cosa più importante, lavoriamo con l’innovazione per evitare gli errori – dice Enzo Antezza, presidente Antezza Tipografi -. L’innovazione ci permette di poter sbagliare. Anche grazie all’aiuto di Fondimpresa, noi abbiamo messo su strumenti interni anche di controllo che ci permettono di sbagliare il meno possibile, anche perchè tutti gli errori che mediamente si fanno vanno ad appesantire il budget che abbiamo destinato all’innovazione”. La partnership con Fondimpresa ha permesso ad Antezza Tipografi di realizzare percorsi di formazione mirata per i propri dipendenti. “Questo per consentire a noi di mantenerci al passo con tutto ciò che è una rapida evoluzione, ma in assoluta formazione continua – sottolinea Antezza -. Perchè in un’area geografica come la nostra, carente di scuole di specializzazione di questo tipo, non potevamo che mettere i nostri collaboratori in condizione di essere al passo con i tempi”. – foto Italpress -(ITALPRESS).