FORMAZIONE E STAGE, ACCORDO INTESA SANPAOLO-UNIVERSITÀ FEDERICO II

NAPOLI (ITALPRESS) – Corsi specialistici per l’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari, stage formativi per studenti dell’ateneo presso la banca, borse di studio. Sono questi i contenuti di un accordo sottoscritto da Intesa Sanpaolo e l’Universita’ Federico II di Napoli.

“Come banca leader del Paese ci sentiamo particolarmente coinvolti nel sostegno all’alta formazione universitaria e all’ingresso nel mondo del lavoro delle nuove generazioni – ha detto il presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Gros-Pietro -. Con il Piano di Impresa 2018-2021 abbiamo posto l’obiettivo di essere un motore della crescita inclusiva e sostenibile, ancora più importante per il Mezzogiorno. L’accordo con uno degli atenei più prestigiosi e antichi d’Italia conferma il valore del rapporto tra un’istituzione finanziaria come la nostra Banca e il mondo dell’Università”.

“Abbiamo un rapporto storico con il Banco di Napoli e quindi anche con Intesa Sanpaolo – ha commentato Gaetano Manfredi, rettore dell’Università Federico II -. Ora nasce un progetto di formazione molto importante, anche per l’inserimento nel mondo del lavoro dei nostri laureati: ci sarà tra l’altro la possibilità di fare stage retribuiti, con un’attività formativa che anticipa un possibile inserimento nel mondo di Intesa Sanpaolo. Abbiamo intenzione anche di avviare un’altra serie di attività che riguarderanno i big data, l’informatica, l’ingegneria, perché oggi fare banca è sempre più tecnologia e quindi c’è necessità di competenze. Questo significa dare altre opportunità ai nostri giovani”.

(ITALPRESS).