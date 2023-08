Formula Student, il team con l’ingegnere Cocchiara trionfa a Silverstone

Gela. L’ingegnere Clelia Cocchiara ha vinto la prestigiosa gara di Silverstone, in Inghilterra, con le due vetture realizzate all’interno del progetto Formula Student dell’università di Modena e Reggio Emilia. Insieme al suo team di 200 elementi, Clelia la settimana prossima gareggerà in Croazia su veicoli biocombustibili altamente innovativi. L’ingegnere gelese è team leader della Formula student dell’università di Modena e Reggio Emilia Unimore per la progettazione e costruzione di auto da competizione. I veicoli altamente innovativi del progetto universitario hanno vinto la gara a Silverstone e tra due settimane gareggeranno a Zagabria. All’interno del team di 200 elementi coordinato da Clelia sono presenti studenti provenienti da differenti dipartimenti e corsi di laurea organizzati in opportune divisioni; aspetto fondamentale è quello di permettere a studenti che hanno diversi approcci alla gestione e al problem solving di incontrarsi e interagire. Per la buona riuscita del progetto è necessaria la collaborazione delle diverse aree e sviluppare quindi la capacità di lavorare in gruppo. Formula Student (FS) è la più consolidata competizione tra studenti in Europa e nel 2023 ha celebrato il suo 25° anniversario. Sostenuta da importanti figure dell’industria e da rinomati ingegneri, la competizione mira a sviluppare giovani professionisti intraprendenti e innovativi, incentivandoli a intraprendere una carriera nell’ingegneria. Ogni anno, partecipano oltre cento team universitari provenienti da tutto il mondo. La partecipazione a Formula Student rappresenta solitamente parte di un progetto a livello di laurea e viene vista dall’industria del motorsport come lo standard che i laureati in ingegneria devono raggiungere, facilitando il loro passaggio dall’università al mondo del lavoro. È un marchio di garanzia per l’esperienza pratica di ingegneria.