Forza Italia in città si affida a Pepe, Mancuso e gli azzurri lanciano nuova fase

Al momento, per, non c’è nulla di ufficiale. L’arrivo alla guida forzista di Pepe potrebbe sbloccare ulteriori ingranaggi, pare infatti che anche ex berlusconiani di peso abbiano iniziato a riallacciare i rapporti con Mancuso. E’ inevitabile che anche Forza Italia guardi alle prossime regionali e probabilmente a rafforzarsi anche in giunta. Il deputato regionale Michele Mancuso, da tempo spinge per un secondo assessorato e lo ha più volte spiegato, anche in interventi pubblici.